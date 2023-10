Verena Altenberger: Kleine modische Auszeit in Paris gegen "Drehschlussloch"

Schauspielerin Verena Altenberger hat anstrengende Dreharbeiten hinter sich. In den letzten Monaten stand sie in Warschau für einen internationalen Kinofilm mit dem Arbeitstitel „Kein Tier. So Wild/No Beast. So Fierce“ vor der Kamera.

➤ Lesen Sie hier mehr: Verena Altenberger kritisiert Umgang mit alternden Frauen in der Filmbranche

„Ein aufregendes, aufreibendes und inspirierendes Projekt an der Seite von wunderbaren Kolleginnen wie Hiam Abbass und Kenda Hmeidan“, wie sie dem KURIER erzählt.

„Nach so intensiven Dreharbeiten ist da immer ein gewisses ,Drehschlussloch’ danach, eine Leere, die immer auch ein bisschen Angst macht.“

Da kam die Einladung von Hermès, drei Tage in Paris zu verbringen und zur Fashion Week zu gehen, wie gerufen.