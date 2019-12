"Venusfalle" Sonja Kirchberger ist schon am Weg in den Dschungel

"Ab Mai 2020 drehe ich an einem tollen Projekt und der Januar beginnt gleich mit der vielleicht größten Herausforderung, der ich mich jemals gestellt habe. Zwischen erleichtert, neugierig und voller Dankbarkeit blicke ich auf 2020 und sage danke für die Unterstützung zu allen meinen Wegbegleitern! Euch allen wünsche ich von ganzem Herzen ein gesundes neues Jahr, mit vielen positiven Herausforderungen. Don’t forget: no pain, no gain! Eure Sonja", so die Neujahrswünsche der " Venusfalle".

Sie ist nämlich schon gen Dschungel unterwegs, hat als erste der 12 „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Kandidaten den Flieger Richtung Australien bestiegen.