Valerie Huber, die Ex-Miss wird jetzt Serien-Star

Wir haben gehört, du ziehst nach Berlin? Warum?

In Berlin ist einfach mehr los. Ich habe zuvor in Wien gelebt. Wien wurde übrigens gerade das zehnte Mal nacheinander zur lebenswerten Stadt der Welt gekürt. Es ist einfach wunderschön dort. Trotzdem ist die Filmbranche in Österreich sehr klein und es wird in Deutschland einfach so viel mehr produziert. Ich brauchte auch wieder mal einen Facettenwechsel! In Berlin gibt es so viel Neues zu entdecken.

Du kommst aus Österreich. Was glaubst du, wie die Serie dort ankommen wird?

Ich denke gut, da sie sehr humorvoll ist und generell etwas Neues im Deutschen Fernsehen.

Single oder vergeben?

Etwas dazwischen, aber glücklich!