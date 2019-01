Miss Immenhof: Valerie Huber erobert die Kinoleinwand

Und natürlich ist auch Hollywood ein Thema. „Ich habe seit letztem Jahr auch einen Manager in L. A. und werde es sicherlich auch in Amerika versuchen. Ich bin ja auch bilingual aufgewachsen. Es ist dort sicher sehr, sehr schwierig, da die Konkurrenz unvorstellbar groß ist. Aber, man darf oder muss in diesem Beruf immer groß denken“, so Valerie, die auch gerne mal etwas richtig "epochales" spielen würde.

"Ich würde wahnsinnig gerne bei einem historischen Kostümfilm mitspielen und vielleicht sogar eine geschichtlich bedeutsame Person verkörpern. Und ein Action-Film, wie zum Beispiel ,Kill Bill', steht auch ganz oben auf meiner Liste, weil ich schon seit ich klein bin Kampfsport mache."