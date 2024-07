Unterreiner feierte doppelte Premiere bei der Oper Burg Gars: "Liebestrank der Herzen"

„Ich bin überglücklich, dass meine erste Produktion in Gars zu dem erhofften Liebestrank der Herzen geworden ist! Donizettis Sommeropernromanze in Traumbesetzung und ein Orchesterhaus, das eine völlig neue Qualitätsstufe in puncto Akustik möglich macht – all das sollten sich Opernbegeisterte bis 3. August keinesfalls entgehen lassen“, so Unterreiner.

Regie führten Carolin Pienkos und Cornelius Obonya, die sich vor allem von der Kulisse begeistert zeigten.

„Die Liebesgeschichte rund um Adina und Nemorino, die trotz aller widrigen Umstände schlussendlich durch wahre Liebe zusammenfinden, lässt sich praktisch überall und zu jeder Zeit erzählen. Wir können uns aber nur schwer einen besseren Ort als die Burg Gars vorstellen, um diese Handlung darzustellen. Die Naturkulisse ist unglaublich inspirierend und vermag die Fantasie des Publikums auf eine besondere Art und Weise anzuregen“, schwärmten die beiden.

Unter den Gästen u. a. gesichtet: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wetterexpertin Christa Kummer, Ministerin Alma Zadić, Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer, Mr. Life Ball Gery Keszler und Opernsängerin Daniela Fally.