Und auf einmal singt Sido einen Hit von Andreas Gabalier

So wirklich gut verstehen sich der deutsche Rapper Sido und der österreichische Volks Rock'n'Roller Andreas Gabalier ja nicht. 2020 trat Sido bei der Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going auf und hatte nur verächtliche Worte für Gabalier über. "Ihr wollt lieber Andreas Gabalier hören, oder? Nicht? Weil er zu dick geworden ist oder was ist los?", schrie er damals von der Bühne hinunter.

Umso überraschender ist, dass er jetzt bei einigen Konzerten in Österreich einfach den Gabalier-Hit "I sing a Liad für di" anstimmte. Eine Aufnahme dazu ging jetzt auf TikTok viral.