Tragisch! Junger Austropop-Musiker verstarb plötzlich

In der Austropop-Szene herrscht große Trauer, denn einer ihrer Vertreter, der gebürtige Grazer Manuel C. Pasche ist in jungen Jahren plötzlich verstorben.

"ViennaProjekt trauert um Manuel Christoph Pache der mit nur 37 Jahren (Anmerk.: er hätte am 11. September Geburtstag gefeiert) in den Musikerhimmel hinaufgestiegen ist. Er war ein verlässlicher sympatischer, netter Kumpeltyp - immer auf ein Späßchen aufgelegt. Die Musikszene ist leider wiederum um einen sehr guten Musiker und Allrounder ärmer geworden. Unser Beileid gilt seiner Familie und allen seinen Freunden/innen", schreibt etwa Vienna Projekt auf Facebook.