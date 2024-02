Tränen beim Faschingsball: Melissa Naschenweng überraschte ihren Papa

Bei der Kärntner Erfolgssängerin Melissa Naschenweng liegt die musikalische Begabung eindeutig in der Familie, denn auch ihr Papa Andreas ist auf den Bühnen dieses Landes unterwegs - und zwar mit seiner Band "Die Wolayerseer".

"Ihm wurde geflüstert, dass ein Fan gerne mit ihm singen möchte", berichtet sie via Instagram davon.

"Gar nicht so einfach zu singen, wenn so viele Emotionen hochkommen und sich ein Papa zu Tränen freut", so Melissa gerührt.