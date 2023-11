Melissa Naschenweng über große Pläne und die Schattenseiten der Schlagerwelt

Neben neuer Musik (u. a. hat sie "Es wird scho glei dumpa" mit Roland Kaiser aufgenommen) und der Tour stehen auch einige TV-Auftritte an, wie etwa bei "Verstehen Sie Spaß?" am 16. Dezember. "Ich bin der Lockvogel, habe in Wien gedreht und es war richtig hart."

Mehr durfte noch nicht verraten werden. Außerdem meinte sie geheimnisvoll: "Für mich wird es auch in der Schauspielwelt weitergehen".

➤ Lesen Sie hier mehr: Von der Castingshow zum Bühnen-Star: So tickt Melissa Naschenweng

Auch privat läuft es für die sympathische Kärntnerin richtig gut. Im Sommer machte sie ja die Beziehung zu Toni Gabalier öffentlich. "Ich habe die Beziehung öffentlich gemacht und bin dazu gestanden und ich glaube, das heißt schon was, wenn man mich kennt. Und es hat sich nicht verändert. Es ist alles gut."

Ein ganz besonderes Konzert wird Naschenweng am 13. Jänner im Portofino in Wien spielen, denn da singt sie im kleineren Rahmen und will sich auch ausgiebig Zeit für ihre Fans nehmen. Im Anschluss geht's für sie in die Live-Pause, um wieder an neuer Musik zu arbeiten.