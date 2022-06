Tony Wegas will noch mal zum Song Contest

Nach den Erfolgen kam dann der Absturz – aber diese Zeit hat der sympathische Burgenländer längst hinter sich gelassen.

„Ich kam dann in eine Lebensphase, in der es mir nicht gut ging. Da braucht man nicht viel erzählen, die Leute wissen eh, wie das abgegangen ist. Ich hab irrsinnig viel getrunken, Drogen genommen und bin wirklich sehr froh und danke dem Herrgott, dass ich da rausgekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die letzte Kokain-Nase gezogen habe. Das ist wirklich viele Jahre her.“

Seine Mutter war ihm in all der Zeit der größte Halt, auch als ihn die sogenannten Schönwetterfreunde im Stich gelassen haben. „Ich muss ganz ehrlich eines sagen: Als es mir so schlecht ging – so ungefähr fünf Jahre nach dem Song Contest –, da haben sich alle sogenannten Freunde oder Anhängseln, die mit mir unterwegs waren und für die ich alles bezahlt habe, einfach davongestohlen.“ Aber seine Mama nicht.

„Sie hat mich in den schlimmsten Situationen gerettet. Die war immer für mich da. Auf sie kann ich immer zählen. Ich bin froh, dass ich in meinem Alter noch eine Mutter haben darf. Und ich bin wirklich heilfroh, dass es sie noch gibt. Und ich bete jeden Tag zu Gott, dass er mir noch viel Zeit mit ihr schenkt. Sie ist die wichtigste Person in meinem Leben.“