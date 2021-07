Neue Musik und Bauernhof-Idylle beim zweifachen Songcontest-Starter Thomas Forstner

"Das war eine ganz interessante Geschichte. Es hat sich für mich in den letzten Jahren schon angekündigt, dass dieser Schritt zurück in die Musik wieder passieren wird. Ich habe nicht gewusst, wann und wie, aber ich habe gewusst, es wird passieren", erzählt er. Den Text dazu hat er selber geschrieben.

"Es ist vom Gefühl her noch immer ein bisschen der Schlager dabei. Es ist aber auch schon moderner Pop dabei. Es soll quasi in die Zukunft führen, wenn man so will, und bestenfalls auch die alten Fans, die jetzt langsam wieder mitkriegen, dass da etwas passiert, wieder mitzunehmen und zu sagen, es ist etwas, das euch vielleicht auch noch gefällt, obwohl ihr Hardcore-Schlagerfans seid."

Als Nächstes soll ein Live-Programm folgen.