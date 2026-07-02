Tom Neuwirth aka Conchita Wurst wird jetzt auch in Wien zum Todesengel

Schon im Herbst 2025 schlüpfte Tom Neuwirth aka Conchita Wurst im Musical „Romeo & Julia - Liebe ist alles“ in die Rolle des Todesengels. Damals im Theater des Westens in Berlin. „Das Theatralische und Dramatische in der Performance liegt mir sehr und gerade auf so einer Musicalbühne ist das gefragt“, sagte er damals in der KURIER-TV-Sendung „Herrlich Ehrlich - Menschen hautnah“.

Und jetzt darf sich auch das heimische Publikum freuen, denn die Produktion kommt im Jänner und Februar 2027 ins Wiener Museumsquartier. An Bord ist da natürlich auch wieder Neuwirth als Todesengel.

„Der Todesengel ist für mich eine Figur voller Emotion, Wandel und Tiefe. Ich liebe Musik und entdecke das Theater immer mehr als künstlerischen Ausdruck. Deshalb freue ich mich sehr auf diese ganz besonderen Abende in Düsseldorf und vor allem auf das Gastspiel in Wien, meiner geliebten Heimatstadt“, so Neuwirth.

Tom Neuwirth hat sich nach seinen Rollen als „Luziwuzi“ im Wiener Rabenhoftheater und als „Frosch“ in der Pride-Edition der Operette „Die Fledermaus“ an der Wiener Volksoper mittlerweile auch in der Theaterszene einen Namen gemacht.