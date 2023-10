Tochter und Nichte mit Missbrauchsvorwürfen gegen Maximilian Schell

Zuvor hatte die Schauspielerin Marie Theres Relin (57) in ihrem neuen Buch über sexuellen Missbrauch durch ihren Onkel berichtet. Relin ist die Nichte von Maximilian Schell. Den Namen des Onkels, der sie als Vierzehnjährige missbraucht haben soll, nennt sie in dem Buch nicht. Es sei "ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen" geschehen, schreibt sie in dem gemeinsamen Buch mit ihrem Ex-Mann Franz Xaver Kroetz (77).

"Szenen keiner Ehe" soll an diesem Montag (2. Oktober) auf den Markt kommen. In dem Buch erzählen Relin und Kroetz, die von 1992 bis 2006 verheiratet waren und drei gemeinsame Kinder haben, von einigen gemeinsamen Wochen auf Teneriffa. Immer abwechselnd schreiben sie in einer Art Reisebericht aus zwei unterschiedlichen Perspektiven auf, was ihnen in dieser Zeit über ihr Leben und ihre Beziehung in den Sinn kommt.