ORF-Star gibt ein überraschendes Comeback

In der "Zeit im Bild" präsentiert er trocken die Nachrichten. In seiner Freizeit ist er ein nachdenklicher Singer-Songwriter: Der ORF-Journalist und Singer-Songwriter Tobias Pötzelsberger, bekannt als Poetzelsberger, bringt nach einer zwölfjährigen Pause ein neues Album heraus. "Prudence", der Longplayer seiner Band, wird Ende September veröffentlicht, wie eine Presseaussendung vom Freitag mitteilt. Laut seinem Label Assim Records zeichnet sich das Album durch eine musikalische Weiterentwicklung aus.

Der Sound und Stil von Pötzelsberger erinnert unter anderem an Fleetwood Mac Obwohl der Stil weiterhin Folkpop bleibt, werden Vergleiche mit Künstlern wie Glen Hansard und Fleetwood Mac gezogen. Im Vergleich zu den früheren Werken "We, the people" und "Keep Calm" verspricht das neue Album mehr Schlagzeug und Dynamik sowie komplexere Arrangements.

© Barnabas-Wilhelm Der "ZiB"-Moderator als Singer-Songwriter.

"Umsicht" ist ein Wert, den Pötzelsberger vermisst Pötzelsberger, ein Beatles-Anhänger, wählte den Albumtitel in Anlehnung an die Fab Four und interpretiert ihn als "Umsicht", ein Wert, den er in der heutigen Welt vermisst. Er betont die Bedeutung von gegenseitiger Rücksichtnahme und einem sorgsamen Umgang mit der eigenen Seele.

In einer Woche erscheint die Single. Danach kommen Album und Tour Die Single "Play it cool" erscheint am 9. August, mit Manuel Rubey im Musikvideo. Die Österreich-Tournee beginnt am 26. September im Posthof Linz und umfasst weitere Stationen, darunter das Rockhouse Salzburg, Porgy & Bess Wien und das Treibhaus Innsbruck, bis hin zum Free Tree Open Air in Traiskirchen.