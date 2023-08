Tobias Moretti verletzt: Im Rollstuhl bei den Salzburger Festspielen

Insgesamt 94 Mal stand Schauspieler Tobias Moretti im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen auf der BĂŒhne, 43 Mal in der Doppelrolle als Jedermanns guter Gesell und Teufel, 51 Mal in der Titelrolle.

Von 2017 bis 2020 war Edith Clever als Jedermanns Mutter zu sehen. In den Festspielsaisonen 2021 und 2022 faszinierte sie in der Rolle des Tod in Michael Sturmingers "Jedermann"-Inszenierung.

Jetzt standen die beiden wieder gemeinsam auf der FestspielbĂŒhne. Und zwar in der Lesung "Briefe im Exil: Max Reinhardt — Helene Thimig".

Und da musste Tobias Moretti im Rollstuhl sitzen. Er hat sich nÀmlich bei einem Arbeitsunfall auf seinem Tiroler Bauernhof das Bein verletzt.