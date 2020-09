Thomas Brezina über Erfolg, Selbstzweifel & die erwachsene Knickerbocker-Bande

Inspirieren lässt er sich nicht nur von Begebenheiten und Personen, sondern auch von Düften. „Alles mit Zitrone oder Leder. Zitrone inspiriert wirklich und der ledrige Geruch ist dieser Abenteuer-Geruch. Da hab ich verschiedene Parfums und Düfte und hab dann so ein Tuch am Schreibtisch, da sprühe ich etwas drauf. Das mag ich“, verrät der gebürtige Wiener, der in seinem Schreibwagen auch viele Glücksbringer stehen hat.

Darunter auch ein Schweinchen mit roten Gummistiefeln. „Das fröhliche Schwein, das den Kopf in die Höhe streckt – so muss man durchs Leben gehen. Fröhlich, den Blick nach oben gerichtet und ein bisschen ungewöhnlich“, lacht er.

Sein nächstes Buch ist übrigens auch schon fertig. „Es kommt ein Ratgeber und er wird diesmal das Thema Erfolg haben. Weil ich wirklich zutiefst dran glaube, dass in sehr vielen Menschen mehr steckt, als sie sich zutrauen und deren Mut will ich wecken. Mehr darf ich dazu noch nicht sagen, aber am 9. November erscheint es.“

Und ab 24. September geht Thomas Brezina in sechs ausgewählten Thalia-Buchhandlungen auf Lesetour.