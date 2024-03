Das gab's noch nie bei "The Voice Kids": Wienerin Madeleine (15) "reißt die Hütte ab"

Die Enttäuschung war groß. Aber, sie gab nicht auf, versuchte es 2021 ein zweites Mal - und wieder konnte sie keinen der Coaches überzeugen. Die Enttäuschung saß sehr tief, sie redete sich ein, dass sie einfach nicht singen kann und hörte wirklich eine Zeit lang damit auf.

Doch ihr Wille war schlussendlich stärker, sie arbeitete an ihrer Stimme und trat jetzt ein drittes Mal an. "Das ist dieser Traum, den man einfach erfüllt bekommen will", so Madeleine gegenüber Sat.1.

Diesmal versuchte sie mit dem Song "My Immortal" von Evanescence zu überzeugen. Und wie! Ihre unglaubliche Stimme beeindruckte alle Coaches und alle drehten sich für sie um.

So viel Durchhaltevermögen gab es in der Geschichte von "The Voice Kids" noch nie!