The Masked Houseparty: Diese Promis machten ihr Wohnzimmer zur Konzertbühne

Nachdem sich das ganze Land ja gerade im Lockdown befindet, entwickelte der TV-Sender Puls4 ein eigenes Zuhause-Format der Sendung "The Masked Singer Austria". Bei "The Masked Houseparty" traten vier heimische Prominente in originellen Kostümen gegeneinander an - performt wurde in den eigenen vier Wänden. Das Rate-Team setzte sich wieder aus Schauspielerin Elke Winkens, Sänger Nathan Trent und Moderatorin Sasa Schwarzjirg zusammen.

Somit ging der Ratespaß wieder los und alles drehte sich um die Frage: Welcher Promi steckt unter welchem Kostüm? Den Anfang machte die Figur mit dem Namen "Fernweh" mit dem Ed-Sheeran-Song "Shape of you". Nathan Trent tippte auf Moderatorin Verena Scheitz, Elke Winkens meinte, Schauspielerin Kristina Sprenger herausgehört zu haben und Sasa Schwarzjirg vermutete Ulrike Beimpold unter dem Kostüm.