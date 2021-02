Tanzprofi Vadim Garbuzov kehrt zu "Let's Dance" zurück

2015 fegte Profi Vadim Garbuzov das erste Mal über das RTL-"Let's Dance"-Parkett.

Vergangenes Jahr brillierte er mit Ex-Skiqueen Michi Kirchgasser bei der ORF-Version "Dancing Stars" und holte sich sogar den Sieg.

Jetzt ist er wieder bei der deutschen Show mit dabei - er wird statt Massimo Sinató, der mit seine Frau Rebecca Mir das erste Kind erwartet, antreten.

Garbuzov ist schon am Weg nach Köln, am 21. Februar steht die große Kennenlern-Show an, sprich, wer mit wem tanzen wird.

"Ich hoffe, dass ich für Massimo eine würdige Vertretung sein werde. Ich freue mich extrem, dass ich mitmachen darf", lässt Vadim seine Fans via Instagram-Story wissen.

Und vielleicht wird ihm ja "Prince Charming" Nicolas Puschmann zugeteilt, dieser möchte nämlich mit einem Mann tanzen und ließ sich dazu eben von "Dancing Stars" inspirieren. Da landete ja 2011 Profi Vadim Garbuzov mit Entertainter Alfons Haider auf dem vierten Platz.