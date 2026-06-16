Tänzerin Rebecca Horner verrät ihre "Streicheleinheiten für die Seele"

Tänzerin Rebecca Horner hat sich jetzt für das Kunstprojekt "Liquid Presence" begeistern lassen. Künstler Franz Josef Baur hat dafür Fadenkleider angefertigt, die sich bei jeder Bewegung verändern.

"Mit ,Liquid Presence’ wollte ich zeigen, dass wir nicht immer eine feste Form haben müssen. In einer Zeit, in der vieles im Wandel ist, dürfen wir uns verändern, bewegen und neu entdecken. Die Fäden reagieren auf jede Bewegung und machen sichtbar, das nichts wirklich starr ist", so Baur. Alle Bilder zum Durchklicken:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth Rebecca Horner und Künstler Franz Josef Baur Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Kotzmuth

Und Rebecca Horner sieht die Arbeit mit dem Künstler als "Auszeit vom hektischen Alltag und Streicheleinheiten für die Seele".