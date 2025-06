Künstler Franz-Josef Baur: "Die Menschheit braucht Liebe – tonnenweise"

Großer Andrang herrschte jetzt in der Wiener Pop-up-Galerie S7 – Grill & Guests, denn dort lud Künstler Franz-Josef Baur zu seiner Vernissage "All Eyes On Us". Zu bewundern gab's Porträts, fragmentierte Augen-Kompositionen und keramische Objekte.

Die deutsche Musikerin Alexa Feser komponierte dazu eigens einen Soundtrack.

"Mit meiner Musik wollte ich der Ausstellung 'All Eyes On Us' eine zweite Ebene geben – eine emotionale Stimme zwischen den Bildern, Skulpturen und Fragmenten. Ein Soundtrack für die Schatten hinter dem Blick. Die Musik ist das unsichtbare Gewebe zwischen den Exponaten. In einer Welt voller Augen und Projektionen erzählt sie von dem, was nicht gesagt wird – von Verletzlichkeit, Begehren, vom Missempfinden, sich der Beobachtung im Positiven, wie im Negativen bewusst zu sein", so Feser dazu.

Der Künstler selbst will mit seinen Werken dazu animieren, doch einen Blick hinter die Kulissen von Sichtbarkeit und Selbstbild zu wagen.

"Die Menschheit braucht Liebe – tonnenweise. In einer Welt die leider - viel zu oft - von Vorurteilen, Filtern und dadurch entstehenden falschen Erwartungen geprägt ist, wünsche ich mir Empathie. Deshalb geht es in 'All Eyes On Us' nicht um den schnellen Blick, sondern um den zweiten. Den, der wirklich sieht. Der hinterfragt. Der verbindet. Lasst uns menschlich bleiben – und einander mit offenen Augen und offenem Herzen begegnen", so Franz-Josef Baur.

Dabei: Designerin Anelia Peschev, Schauspieler Devid Striesow, Werbegesicht Chiara Pisati, Sänger Cesár Sampson, Musiker Andie Gabauer, Sängerin Lizz Görgl, Prinzessin Michaela von Liechtenstein, Schauspieler Markus Freistätter und viele mehr.