Rebecca Horner spricht über Staatsballett-Aus: "Leicht war es nicht"

Ihre Elevenauftritte eingeschlossen, war Rebecca Horner 26 Jahre dem Wiener Staatsballett „verbunden und verpflichtet“. Wie der KURIER bereits berichtete, hat sie es am 31. Dezember 2025 verlassen. Keine einfache Entscheidung, wie sie erzählt.

„Leicht war es nicht. Und es war keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe.“ Sie hat schon einmal das Staatsballett verlassen und ein Jahr bei einer zeitgenössischen Company im Ausland verbracht, genauer gesagt in Den Haag. Das sei extrem horizonterweiternd gewesen. „Und ich habe mir einfach selbst geschworen, ich möchte gerne diese Erfahrungen mitnehmen, in allem, was ich plane.“ Nach ihrer Rückkehr an die Staatsoper mehrten sich dann aber auch ihre eigenen Tanzprojekte. Überhaupt würde ihr der zeitgenössische Tanz sehr am Herzen liegen und sie möchte diese Szene auch in Wien vorantreiben, den Fokus darauf legen, „eine Stimme dafür sein“, wie sie dem KURIER sagt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Staatsballett

Im Sommer 2025 verpasste sie den Saisonbeginn, da sie aufgrund einer schlimmen Augenerkrankung, einer zweischichtigen Hornhautentzündung, die über Nacht ausbrach, pausieren musste. Ihre Ärztin war froh, dass sie sich so schnell behandeln ließ, denn sonst hätten irreparable Schäden entstehen können. „Ich war da kurz in einer existenziellen Krise.“ Ihr Körper zeigte Rebecca Horner Grenzen auf, erzwang regelrecht die Zeit zum Nachdenken.

Nach ihrem Krankenstand kämpfte sie sich aber im Staatsballett wieder mit voller Kraft zurück. „Ich bin aber fast wie ein Fremdkörper hineingekommen. So, wie wenn man den Stoff in Mathe verpasst und dann dazukommt und ein bissl verunsichert ist. Dann habe ich auch gemerkt, dass ich mich diesem Gefühl der Verunsicherung eigentlich nicht mehr hingeben möchte. Ich bin 36 und habe drei Kinder, das darf ich nicht und will ich auch nicht.“