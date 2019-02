Tänzer Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" diesmal nicht dabei

"Es ist natürlich schade, dass es sich diesmal nicht ausgegangen ist, aber ich hoffe stark, dass es ist nicht das letzte Mal war, dass ich bei einem TV-Format mitgemacht habe. Meanwhile konzentriere ich mich auf den Tanzsport, Pro/Am und das Unterrichten und fliege nach Kanada, meine Studenten dort zu betreuen und meine Familie zu besuchen", lässt er auf Facebook wissen.

Nachsatz: "Falls wo im TV oder sonst ein Tänzer, Juror, Trainer/Choreograph oder Auto-Enthusiast gebraucht wird, let me know!"

Seine Tanzkollegin Kathrin Menzinger hingegen ist als einzige Österreicherin wieder mit dabei.