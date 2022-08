Susanne Riess und Johannes Hahn haben geheiratet

Die ehemalige FPĂ–-Politikerin und WĂĽstenrot-Chefin Susanne Riess und der EU-Kommissar fĂĽr Haushalt und Verwaltung Johannes Hahn haben am Freitag "Ja" gesagt.

Susanne Riess: Jawort auf Gut Aiderbichl

Das Paar wählte als Hochzeitslocation den Tiergnadenhof Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzurg. Ein Hochzeitsfoto zeigt die beiden Frischvermählten zusammen mit dem gemeinsamen Hund vor einer malerischen Naturkulisse in Tracht. "Wir haben gestern im Kreise unserer Familie und Freunde auf Gut Aiderbichl geheiratet und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft", gab das Ehepaar am Samstag, dem 6. August, in einer Aussendung bekannt.