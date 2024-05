Susanne Mathurin weiß Tipps und Tricks fürs große Glück

„Glück kommt wirklich von innen. Ich glaub nicht, dass Glück sehr stark vom Außen abhängt. Es gibt viele Ebenen. Für jeden bedeutet Glück etwas anderes“, erzählt sie in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Wie heißt es bei Buddha doch so schön: „Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklichsein ist der Weg.“ Aber wie schafft man es, glücklich zu werden?

„Zuerst hast du es im Kopf, im Verstand, aber dann muss es noch in den Körper übergehen und das dauert meistens länger als der Kopf. Weil ja jede Zelle seit Jahren diese gespeicherten Informationen hat. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen kürzer.“

Und man sollte auch sein nahes Umfeld genau unter die Lupe nehmen. „Glück verdoppelt sich ja mit anderen Menschen und kommt wieder zurück. Es ist so, wie wenn du auf Social Media den Fokus darauflegst, dass du nur schöne und lustige Sachen bekommst. Der Algorithmus von Facebook weiß genau Bescheid, was du gerne hast. Genauso ist es im Leben auch. Der Algorithmus deines Lebens zeigt dir anhand deines Umfelds, wie glücklich oder nicht glücklich du bist“, so Mathurin.