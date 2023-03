Ingrid Diem über Tinder-Tipps, was Männer wirklich meinen und Selbstliebe

Wichtig wäre auch, dass man lernt, Lob anzunehmen und nicht zu hinterfragen, so Diem, die mittlerweile auch selbst Coach ist.

„Ich habe Komplimente mit einem Baseballschläger in der Luft sofort zerschlagen. Die kamen nicht mal bei mir an“, weiß sie aus eigener Erfahrung.

Man könne auch viel von Männern diesbezüglich lernen, ist sich Diem sicher. „Meine männlichen Freunde schauen sich in der Früh in den Spiegel und sagen: ‚Eh leiwand.‘ Also sie sind so grundzufrieden. Sie haben so viel weniger Stress. Das hat mir imponiert.“