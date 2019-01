Streit bei Dancing Stars – oder alles nur ein Missverständnis?

Der KURIER hat bei Danilo Campisi nachgefragt. „Der ORF wird schon seine Gründen haben, warum ich heuer nicht engagiert wurde und obwohl ich darüber sehr traurig bin, muss ich diese Entscheidung akzeptieren. Ich weiß nicht warum Thomas behauptet meinen Platz weggenommen zu haben, da ich so was nie weder gesagt noch gedacht habe. Seine Worte verletzen mich. Er meint, ich sei nicht dabei wegen meines Benehmens in der letzten Staffel? (Anm. d. Red.: Es gab Diskrepanzen mit Juror Balázs Ekker) Sollte es wahr sein, dass ich deswegen nicht mehr mitmachen darf, tut es mir leid, aber eines ist sicher: Ich würde alles wieder gleich machen. Ich war in der Situation authentisch und emotional - und das bin einfach ich“, zeigt sich dieser sehr enttäuscht.