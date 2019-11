Statt Life Ball: Gery Keszler plant eine Mega-Event-Nacht in Wien

Aufgeben ist keine Option für Gery Keszler – nach dem Life-Ball-Aus will er es jetzt noch einmal wissen, beziehungsweise weiter helfen. In der Nacht vom 30. November auf 1. Dezember veranstaltet sein Verein LIFE+eine „Lange Nacht der Solidarität“, an der unterschiedliche Wiener Gastronomiepartner und Locations teilnehmen. Alles natürlich zugunsten von AIDS-Hilfsprojekten, denn viele geraten durch das Fehlen der finanziellen Zuwendung, die durch den Life-Ball gegeben war, unter Druck.

15 Veranstaltungen werden unter dem Motto „Together“ stattfinden, darunter auch ein großes Event im Wiener Stephansdom.