Gery Keszler: Das neue Leben mit Mittagsschlaf und Gockel Leopold

Das klingt, als müssten Sie sich davon jetzt erst einmal erholen.

Ich will jetzt einfach auf mich hören und ein bissel aufpassen. Mit 56 macht man so etwas nicht mehr wie mit 28. Das ganze Ding ist so riesig geworden, da merkt man schon den Konditionsverfall. Deshalb ist die Natur mittlerweile so wichtig für mich. Ich hab auch gemerkt, dass ich zugenommen habe, das muss jetzt alles wieder weg. Ich bin froh, dass ich am Wochenende im Burgenland die Herausforderungen habe. Die Tiere, mein Gemüse, die Obstbäume, den Rasen. Du bist ständig beschäftigt. Vor Kurzem habe ich mir auch noch den Leopold zugelegt, einen Gockel, der in einem Kleingarten in Favoriten gelebt und zu viel gekräht hat.

Bei Ihnen hat er das Krähen eingestellt?

Da kann er ruhig krähen. Ich hab’ weit und breit keine Nachbarn. Er weckt mich kurz vor fünf, dann drehe ich mich noch eine halbe Stunde um, mach mir dann einen Kaffee, und es geht los. Das ist die schönste Zeit, um manuell mit viel Anstrengung zu arbeiten. Genauso wie am Abend, bevor die Gelsen kommen. Leopold hat jetzt einen feudalen Holzschuppen bekommen mit einer Voliere. 16 Quadratmeter müssen ihm reichen, wenn ich nicht da bin. Sonst darf er ja immer raus. Und dann gibt es da plötzlich auch ein Mittagsschlaferl.

Da haben Sie sich mit 56 ohnehin lange Zeit gelassen dafür.

Es ist der blanke Luxus, weil man sich so gut fühlt und merkt, wie sich alles wieder einpendelt. Keinen Raubbau mehr an seinem Körper zu betreiben, muss wirklich in allen Überlegungen für die Zukunft eine Rolle spielen. Ich will schauen, dass ich mehr Zeit für mein kreatives Talent hab‘, und mir dafür andere Dinge vom Hals schaffen. Aus Prozessen wie dem Marketing oder der Produktion würde ich mich in Zukunft gern mehr rausnehmen. Der Verein Life+ wird ja aktiv bleiben, was immer das heißen soll. Aber die Natur muss mit eingebunden sein.