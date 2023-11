Starbesetzte ORF-"Gala für Licht ins Dunkel" brachte 3,38 Mio. Euro ein

Die nach einer kritischen Dokumentation der inklusiven Plattform "andererseits" heuer neu gestaltete Gala zur Spendenaktion "Licht ins Dunkel" spielte am Samstagabend 3,38 Millionen Euro an Spenden ein. Das teilte der ORF, der die Gala live in ORF 2 ausstrahlte, am Sonntag in einer Aussendung mit. Das Event fand in der PlusCity in Pasching (OÖ) - und damit erstmals außerhalb Wiens - statt.

Präsentiert wurde die Show von Nina Kraft, Norbert Oberhauser und Andreas Onea. Mit dabei waren Polit-Prominenz sowie bekannte Gesichter aus dem Kultur-, Sport-, Medien- und Unterhaltungsbereich.

So mussten etwa Teams, die sich aus Promis und Para-Sportlern zusammensetzten, in inklusiven Challenges antreten und Punkte sammeln, die dann in Spenden umgewandelt wurden.

Eines der Highlights war auch der gemeinsame Auftritt von Florian Silbereisen und Thomas Anders, die ihre aktuelle Single "Alles funkelt! Alles glitzert!" sangen. Auch die Musiker Melissa Naschenweng, DJ Ötzi, Tina Naderer, Alexander Eder und Chris Steger performten auf der Bühne.