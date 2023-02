Sopranistin Camilla Nylund über Opernballeinsatz: "Traum geht in Erfüllung"

Farbe, Stoff und Schnitt bleiben aber noch ein großes Geheimnis, welches erst am Ball der Bälle gelüftet werden soll. Auf den Leib geschneidert hat ihr die Robe Designer Juergen Christian Hoerl, so viel sei verraten.

„Gesang elektrisiert mehr als Worte. Im schönsten Ballsaal der Welt singt Camilla Nylund in einer handgefertigten Robe aus unseren Atelier-Werkstätten in Wien und verzaubert die Hörer und Zuschauer so nicht nur gesanglich in einem unserer Kleider, dessen Details bis zum Ballabend ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben“, so der Designer zum KURIER.

Auch was ihren Schmuck betrifft, hüllt man sich noch etwas in Schweigen. „Von unserer Seite nur so viel … Collier, Ohrgehänge und Ring sind eine Symphonie aus Diamanten und prachtvollen farbigen Edelsteinen… und harmonieren wunderbar mit der wunderschönen Robe!“, so Anton Heldwein, der das Geschmeide zur Verfügung stellt.