Opernball und rote Teppiche: Die großen Roben sind zurück

Welcher Ball-Typ bist du?

Ihre Ball-Kunden teilt Poleschinski gerne in drei Kategorien ein, für die sie Maßanfertigungen näht:

„Ich frage am Beginn immer, was sich eine Kundin vom Ball erwartet. Es gibt die Flaniererinnen, die gerne herumspazieren. Hier wirkt eine Schleppe sehr gut. Bei den leidenschaftlichen Tänzerinnen dagegen muss alles kompakt sitzen und es braucht viel Beinfreiheit. Die dritte Sparte sind die Netzwerkerinnen. Sie mögen es extravagant und Kleider, die zu Gesprächen anregen.“

Der erste Opernball seit der Pandemie bringt auch für die Designerin Überraschungen. Einige Gäste haben ihre Kleider schon 2021 gekauft – unmittelbar vor der Absage des Balls. Jetzt ist die Frage, wer diese Kleider heuer tatsächlich ausführen wird.