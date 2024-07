"Sommerritual": Schauspielerin Rebel Wilson ist wieder in Altaussee

US-Schauspielerin Rebel Wilson ("Pitch Perfect") ist offenbar wirklich ein großer Österreich-Fan. Immer wieder kehrt sie nach Altaussee zurück, genauer gesagt in das Vivamayr-Resort.

"Familienzeit in Altaussee in Österreich während ich meinem Lieblings-Sommerritual nachgehe und im Vivamayr-Resort wieder auf meine Gesundheit schaue. Ich liebe diesen Ort so sehr", schreibt sie auf Instagram.