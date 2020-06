Society-Lady Ekaterina Mucha holte sich die Shopping-Queen-Krone

„Super Kleid, super Haar und Make-up! Obwohl der Schuh günstig ist, fällt es gar nicht auf. Es ist bisher der coolste Look für mich, weil es so zu ihr passt!“, so das Fazit vom Designer.

Dann ging's ab für die vier Ladys zum Finale nach Berlin, wo Guido Maria Kretschmer direkt vor Ort die Outfits bewertete.

„Du bist eine sehr schöne, aufregende Frau. Das ist ein reduzierter Look, der trotzdem wertig ist. Ich bin ein großer Fan von dem Kleid“, meinte der Designer zu Ekaterina Mucha.

Und dann gab's auch noch 10 Punkte von ihm für sie. Das reichte für den Sieg und die Elite-Chefredakteurin konnte sich über die Shopping-Queen-Krone freuen. "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich bin über-über-überglücklich."