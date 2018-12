Swingender Verleger: Christian Mucha besingt die Liebe

Turbulente Zeiten beim umtriebigen Verleger Christian Mucha. Nach 11 Jahren Beziehung zu seiner Ekaterina (die beiden heirateten 2010), gab er im Oktober die Trennung bekannt. Kurz darauf folgte auch schon wieder die Versöhnung - das Liebes-Burn-Out scheint überwunden.

"(...) Jetzt wissen Ekaterina und ich einigermaßen sicher, wo das wahre Glück liegt und achten beide sorgfältig darauf, das, was nicht geklappt hat, künftig zu vermeiden. Vor allem an Respekt und Empathie hat's von meiner Seite her gefehlt. Ich war mir ihrer nach elf Jahren Beziehung wohl zu sicher...", lässt er auf Facebook wissen.

Und ebenfalls auf Facebook zu finden, seine musikalischen Versuche mit Andy Lee Lang. Mucha postete ein Video aus seinem Innenstadt-Domizil, wo die beiden voller Inbrunst alte "Hadern" schmettern.