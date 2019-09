So schön ist die Vergangenheit - Japans Prinzessin Kako in Wien

Die Prinzessin ist das erste Mal in offizieller Mission durch Europa unterwegs, privat war sie aber schon einmal für längere Zeit in England. Sie studierte 2017 neun Monate an der Leeds University.

Normalerweise steht die schöne Prinzessin eher weniger in der Öffentlichkeit, ihre ältere Schwester Mako (27) hat da schon eher von sich reden gemacht.