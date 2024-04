So performt Kaleen beim Song Contest: Sexy Glitzer-Outfit enthüllt

Österreichs ESC-Starterin Kaleen (29) ist in Malmö gelandet und hat ihre erste Probe auf der großen Song-Contest-Bühne bereits hinter sich. Dabei performte sie ihren Song "We Will Rave" dreimal. Was außerdem enthüllt wurde, ist auch das Outfit, das sie bei ihrem Auftritt im zweiten Semifinale am 9. Mai (21.00 Uhr auf ORF 1) tragen wird.