Songcontest-Sängerin Kaleen: Ein gut gelaunter Kontrollfreak

Ein Energieschub, ein Grund zum Lächeln, ein Leuchtturm in schweren Zeiten: „Das alles ist Musik für mich.“ Künstlerin Kaleen, die eigentlich Marie-Sophie Kreissl heißt, vertritt Österreich heuer beim Eurovisions-Songcontest in Schweden. Am 9. Mai muss sie im Halbfinale weiterkommen, damit sie im Finale auftreten darf.