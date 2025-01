So lief das Laufsteg-Comeback von Barbara Meier nach 15 Jahren Catwalk-Abstinenz

"So schön, dass man mittlerweile auch als Frau über 35 und als zweifach Mama auf den Laufsteg darf", so Model Barbara Meier.

Nach 15 Jahren lief sie jetzt erstmals wieder auf einem internationalen Laufsteg. Bei der Pariser Fashion Week absolvierte sie zwei Shows, nämlich für Inclover und Lenia Erziak.

"Das letzte Mal in Paris als Model ist 15 Jahre her. Da war ich Anfang 20 und auch wenn man denkt, man weiß alles, man weiß gar nichts. Man hat noch so viele Unsicherheiten. Obwohl, die hat man als Model immer!", erzählte sie dem Magazin "Gala" nach den Shows.