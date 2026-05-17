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Austropromis

So haben die heimischen Promis den ESC gefeiert

Hoch über den Dächern von Wien stieg eine Song-Contest-Party, wo auch ehemalige österreichische Teilnehmer dabei waren.
17.05.2026, 14:57

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Zwei festlich gekleidete Personen lächeln bei einer Party vor einem bunten Gemälde.

Stella Jones und Andy Lee Lang

Auch Beatrice Turin selbst stellte ihre neue Single "Es zählt jeder Moment" vor. Auch ehemalige österreichische ESC-Starter wie Gary Lux, Stella Jones, Thomas Forstner und Alf Poier mischten sich unter die Gäste.

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