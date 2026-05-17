So haben die heimischen Promis den ESC gefeiert

Während in der Wiener Stadthalle das Finale des Eurovision Song Contest über die Bühne ging, wurde auch in der Innenstadt groß gefeiert.

Sängerin Beatrice Turin und GNTM-Star Aminata Sanogo luden ins Penthouse am Wiener Graben zur Watchparty. Doch das war noch nicht alles an Programm, denn die erst elfjährige Inessa Soo interpretierte JJs Siegertitel "Wasted Love". Geigerin Barbara Helfgott spielte "Rise Like a Phoenix" und Andy Lee Lang komplettierte den ESC-Gewinner-Reigen mit "Merci, Chérie".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christine Fröschl Stella Jones und Andy Lee Lang

Auch Beatrice Turin selbst stellte ihre neue Single "Es zählt jeder Moment" vor. Auch ehemalige österreichische ESC-Starter wie Gary Lux, Stella Jones, Thomas Forstner und Alf Poier mischten sich unter die Gäste.