So geht es Kabarettist Lukas Resetarits nach seiner Tumor-OP

Mittlerweile ist er wieder vollständig genesen. "Meine Operation ist gut verlaufen und ich bin auf dem Weg der Erholung. Da bis zum Sommer alle Auftritte abgesagt sind, verbringe ich meine Zeit im Homeoffice und auf der Terrasse", erzählt er im KURIER-Interview.

"Lesen, recherchieren, überdenken und adaptieren des „Wurscht“-Programms für Herbst und arbeiten am neuen Programm „Das Letzte“ für März 2021", steht bei ihm derzeit an. "Jetzt habe ich auch Zeit, mein Buchprojekt endlich in Angriff zu nehmen", meint er.

Und er ließ auch eine altbekannte Figur wieder auferstehen - und zwar den Herrn Branko Simic, einen kroatischen Gastarbeiter der ersten Generation.

Und was dieser zur derzeitigen Situation zu sagen hat, sehene Sie hier: