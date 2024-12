So feierte Fürstin Marianne Sayn-Wittgenstein-Sayn ihren 105. Geburtstag

Mittlerweile lebt sie in einer Wohnung in München und hat eine 24-Stunden-Pflegekraft. Dennoch lege sie nach wie vor großen Wert auf ihr Äußeres. "Meine Mutter war immer eitel, hat sehr viel Wert auf ihr Erscheinungsbild gelegt. Meine Mutter würde niemals tagsüber, wenn Gäste kommen, einen Trainingsanzug oder gar ein Nachthemd tragen", erzählt Sohn Peter.

Ein großer Wunsch wurde ihr schon vor einiger Zeit erfüllt: in der Wohnung in München bleiben zu können. "Sie hat einen variablen Stuhl, eine Art Fernsehsessel, darin sitzt sie sehr bequem. Wir versuchen, ihr das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Wir lesen ihr jeden Wunsch von den Augen ab", so Sohn Peter zur tz.