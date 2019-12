Sing-Star: Tatort-Kommissarin Franziska Weisz kann auch richtig rocken

Alle Jahre wieder ... rockt Schauspielern Franziska Weisz so richtig die Bühne. Einmal im Jahr tritt die Tatort-Kommissarin (in Hamburg an der Seite von Wotan Wilke Möhring) mit ihrer Coverband „Jawoi!“ (gegründet 2002) im Wiener WUK auf. „Mit meiner Band zu spielen bedeutet pures Glück für mich. Auch wenn ich mal noch so schlecht gelaunt bin, nach fünf Minuten im Probenraum sind tatsächlich alle Alltagssorgen vergessen“, so Weisz im KURIER-Interview.