Simone Lugner macht angeblich bei "Forsthaus Rampensau" mit

Es scheint so, als würde Simone Lugner schon in den Startlöchern für das nächste große TV-Projekt stehen. Wie die Kronenzeitung erfahren haben will, soll sie gemeinsam mit dem Zirkusartisten Alexander Schneller beim ATV-Reality-Format "Forsthaus Rampensau" mitmachen.

Laut der Zeitung würden die Dreharbeiten auch genau jetzt stattfinden. Der KURIER versuchte, Simone Lugner zu erreichen - vergeblich. Dies wäre ein weiteres Indiz dafür, dass die Lugner-Witwe derzeit auf einer Forsthütte weilt und ihr Handy nicht dabei hat.