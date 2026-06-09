Simone Lugner macht angeblich bei "Forsthaus Rampensau" mit
Es scheint so, als würde Simone Lugner schon in den Startlöchern für das nächste große TV-Projekt stehen. Wie die Kronenzeitung erfahren haben will, soll sie gemeinsam mit dem Zirkusartisten Alexander Schneller beim ATV-Reality-Format "Forsthaus Rampensau" mitmachen.
Laut der Zeitung würden die Dreharbeiten auch genau jetzt stattfinden. Der KURIER versuchte, Simone Lugner zu erreichen - vergeblich. Dies wäre ein weiteres Indiz dafür, dass die Lugner-Witwe derzeit auf einer Forsthütte weilt und ihr Handy nicht dabei hat.
Sie selbst versucht aber offenbar, ein bisschen Verwirrung zu stiften, postete sie doch am Dienstagmorgen noch ein Foto von ihrer Katze auf ihrem Instagram-Kanal. Diese Postings können aber natürlich auch alle vorgeplant sein oder sie hat ihren Account für die Zeit der Dreharbeiten in andere Hände gelegt.
Am Samstag wird sie jedenfalls das Geburtstagsfest ihres Studios "Körperglanz & Shapeline" verpassen. Offiziell schreibt Simone in der Einladung, dass sie sich da in Schottland befinde.
Was wirklich stimmt, wird sich spätestens in ein paar Wochen aufklären. Es bleibt jedenfalls spannend!
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