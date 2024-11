Simone Lugner bei Dancing Stars? Auch Ex-Politikerin soll im Gespräch sein

Der Flurfunk läuft auf Hochtouren, was weitere prominente Namen betrifft. So soll der ORF ein Auge auf Lugner-Witwe Simone geworfen haben. Laut "Krone" wurde sie auch schon am Künigelberg gesichtet. Insider wollen wissen, dass man bereits mitten in Verhandlungen mit ihr steckt. Für die Quote könnte ihre Teilnahme durchaus von Vorteil sein, der Name Lugner zieht nach wie vor.