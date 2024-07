Silvia Schneider ergattert "Traumrolle" bei Soko Linz

"Ich hatte drei Drehtage und es ist für mich eine absolute Traumrolle", erzählte sie dem KURIER. Viel mehr durfte sie aber noch nicht verraten, außer, "die Rolle hat viele Berührungspunkte mit meiner Arbeit und ist wiederum ganz anders als ich", so Schneider.

Multitalent Silvia Schneider stand jetzt wieder vor der Kamera, und zwar in ihrer Heimatstadt Linz - aber nicht vor der für ihre ORF-Kochshow, sondern sie drehte für die Serie Soko Linz.

"Das Team rund um Katharina Stemberger und Alexander Pschill ist toll. Mein direkter Spielpartner ist der wunderbare Nikolai Selikovsky , der momentan auch in ,The Decameron' zu sehen ist."

Erst im Oktober 2023 hat Schneider still und heimlich im Drei-Hauben-Restaurant Göttfried in Linz ihre Kochlehre abgeschlossen. Neben ihren Moderationstätigkeiten, wie zum Beispiel für ihre ORF-Kochshow "Silvia kocht", ist die studierte Juristin auch Designerin und TV-Produzentin. Sie absolvierte auch eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Übrigens spricht die gebürtige Linzerin auch fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Polnisch und Russisch.