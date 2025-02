SemperOpernball statt Wiener Opernball: Helmut Werners Fazit

Dafür tanzte er jetzt gemeinsam mit Sänger Heino beim SemperOpernball in Dresden an. Der Ball feierte sein 100-jähriges Jubiläum.

Besonders gefallen hat dem Künstlermanager, dass die Dresdnerinnen und Dresdner vor der Oper am Ballhausplatz mitfeiern konnten, denn das Balltreiben wurde via Großleinwand übertragen. "Du gehst auch über den Roten Teppich durch die Leute durch. Das ist dann schon etwas Besonderes. Es ist ein Ball für alle Dresdner."

Sein Fazit: "Der SemperOpernball ist so die kleine Schwester vom Wiener Opernball, was aber nicht heißt, dass es schlechter ist, es ist einfach anders. Es ist volksnaher, weil die Leute mitfeiern können. Charmant und elegant. Nicht so ernst wie in Wien, sondern ein bisschen launiger."

Und ganz möchte er dem Wiener Opernball auch nicht abschwören, also, kann gut sein, dass er 2026 wieder mit Stargästen dabei ist.