Also doch! Witwe Simone Lugner kommt zum Opernball

Showdown beim Wiener Opernball - dort könnte Familie Lugner jetzt also doch auf Witwe Simone treffen, denn sie hat sich entschieden, dass Staatsgewalze zu besuchen.

Obwohl sie nach wie vor der Meinung ist, dass der Opernball ohne Richard Lugner nur ein ganz normaler Ball ist, er fehlen wird und niemand ihn vor Ort ersetzen kann. Auch wenn es laut Simone einige probieren würden.

"Er wollte, dass ich mit ihm dort jedes Jahr hingehe. Ihm zu Ehren werde ich am Opernball teilnehmen und ich bin sicher, dass er mit mir dort dabei sein wird", so Simone in einem "Puls4"-Interview.

Kontakt mit der restlichen Familie hat sie immer noch keinen, selbst auf ihre Geburtstagsglückwünsche hätte Lugner-Tochter Jacky nicht reagiert.