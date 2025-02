Inspirationen für den Opernball: Rebecca Horner tanzte im Frack an

"Man muss sehr viele Komponenten bedenken. Ich finde, es ist wichtig, dass man als Moderatorin ein Arbeitskleid hat, in dem man sich total wohlfühlt, dann sind wir im ganzen Opernhaus unterwegs und es muss aus jeder Position gut ausschauen und es muss zum Team und zum Anlass passen und es muss mir gefallen", erzählte Vogl schon beim "Opernball Couture Salon" dem KURIER über die richtige Roben-Wahl.

"Es hat sich heute gezeigt, wie super diese Partnerschaft ist und wie gut Peek & Cloppenburg als Modepartner zu uns passt. Sowohl für die Debütantinnen, aber vor allem auch für die jungen Herren des Eröffnungskomitees, ist heuer das Angebot des Fracks besonders attraktiv. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass viele unserer Debütantinnen und Debütanten hier fündig wurden", so Opernball-Komitee-Mitglied Susanne Athanasiadis .

Als besonderes Highlight schmiss sich Ballerina Rebecca Horner in den Frack und zeigte eine außergewöhnliche Tanzperformance.

Zudem gab Maria Angelini-Santner, Choreografin des Eröffnungskomitees, exklusive behind the scenes Einblicke am Opernball.

Dabei: Davide Dato (erster Solotänzer des Wiener Staatsballets) Florian Feik (Schauspieler), Evelyn Rille (Model), Alma Milcic (Make-up-Artist), Niki Osl (Designerin Miss Lillys Hats) und viele mehr.