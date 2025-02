Opernball-Moderatorin Silvia Schneider verrät, was sie am Staatsgewalze so fasziniert

Am 27. Februar ist Silvia Schneider zum ersten Mal im Team der Opernball-Moderatorinnen und wird gemeinsam mit ihren Kollegen Mirjam Weichselbraun , Teresa Vogl , Marion Benda und Andi Knoll durch den Abend in der Wiener Staatsoper führen.

In der ORF-Sendung "Willkommen Österreich" hat sie jetzt verraten, warum sie so ein großer Opernball-Fan ist. "Für mich ist das ganz was Besonderes, ich genieße immer die Momente der Eröffnung, ich mag die Musik, ich mag die Leute. Es gefällt mir und ich finde, es ist was Schönes, das man pflegen soll".